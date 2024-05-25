Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle hasretle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedî âleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. Allah mekânını cennet eylesin. pic.twitter.com/bP2NFH2reD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2024