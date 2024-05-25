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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 13:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle hasretle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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