Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Aygün Attar ve Sevil Nuriyeva'yı kabul etti

22 Ekim 2020 Perşembe 12:49 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:49

Türkiye’nin her seviyede Azerbaycan’ın haklı mücadelesine desteği ve ilgisi devam etmektedir. Bunun en büyük numunesi Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TBMM Başkanı, siyasal partilerin genel başkanları, Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı başta olmak üzere kabine üyelerinin açıklama, ziyaret ve diğer adımları olmaktadır.

Azerbaycan’da büyük şükran ve coşku ile karşılanan bu destekler sadece devletler düzeyinde olmayıp sivil kuruluşlar düzeyinde, bu cümleden dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları ve diğer benzeri teşkilatlar seviyesinde de yaşanmakta ve haklı davaya güç katmaktadır.

Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst düzeyde iki devlet ve iki halkın ilişkilerinin geleceğine olan ilgisini bir kez daha teyit eden ve kamu diplomasisi açısından son derece önemli bir gelişme olmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin tanınmış tarihçilerinden ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar ve Türkiye medyasının tanınmış yayın organlarından Star gazetesi köşe Sevil Nuriyeva ile Karabağ meselesi bağlamında Vahdettin Köşkü’nde görüşmüştür .

Cumhurbaşkanı Erdoğan, samimiyet ortamının hakim olduğu görüşmede Türkiye‘nin sadece bugün ve ülke içinde değil, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü her platformda savunmuş olan yüce Türk Devletinin bakış açısı üzerinde durmuştur .

Türkiye, işgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü siyasetin somut göstergesi olarak sınırlarını kapalı tutmuş, işgale son verilmesini uluslarası hukukun uygulanmasını daima ısrarla talep etmiştir .

Özellikle son yıllarda gelişen çok boyutlu ilişkilerle Azerbaycan’ın bu mücadelesinde her şart altında ve hangi biçimde istenirse o biçimde yanında olacağını tekraren vurgulamıştır. İşgalci Ermenistan’ın Temmuz 2020’deki Tovuz saldırıları sonrasında karşılıklı ziyaretler, ortak tatbikatlar ve beyanatlar bunu taçlandıran kardeşlik numuneleri olarak Azerbaycan tarafında coşku ve heyecanı daha da artırmıştır.

Bu kararlı ve net duruşun ana mimarı olan Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları, bu manada onların içtimai faaliyetlerine çatı oluşturan kuruluşları, konuyla ilgili çalışan ilim adamlarını ,medya temsilcilerimi farklı bir deyimle kanaat önderlerini Azerbaycan’ın bu yurt kurtarma mücadelesi sürerken dikkate alması, her iki ülkede büyük memnuniyet oluşturmuştur.

TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, görüşme sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanı’nın nazik daveti ve kabullerinin kendilerini gururlandırdığını, Türkiye’nin kararlılığının ve güçlü dayanışma duygularının Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha teyit edilmesinin; bugün cephede işgal güçlerine karşı muazzam gayret ve ruhla çarpışan Azerbaycan Ordusuna Zat-ı Alilerince bugüne kadar verilen manevi desteğin yeniden tezahürü olduğuna işaret etmiştir.

Sevil Nuriyeva, görüşmede Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğinin savaş halinde olan bir ülkede yarattığı psikolojik ruha olumlu etkisi ve özellikle böylesi tarihi sürecin mimarı Sayın Erdoğan'ın Sayın Aliyev'le birlikte sergilemiş oldukları dayanışmanın önemi üzerinde durmuş, konuşmasını tarihe not olarak düşen anekdotlarla sürdürmüştür .

Sevil Nuriyeva ayrıca, böylesi kritik bir süreçte Türkiye Azerbaycan medya platformunun ortak faaliyetine dair alınan isabetli kararla birlikte Azerbaycan'ın hak davasına karşı Batı dünyasında uygulanan basın ambargosunun Türkiye sayesinde ortadan kalktığı hakikatına dikkat çekmiştir

Prof. Dr. Attar, 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’nün düşman işgalinden kurtarılması için hem de Osmanlı Devleti’nin en zor zamanında verdiği desteğin Azerbaycan tarafından asla unutulmadığını, bugünkü ruhun da aynı ruh olduğuna olan inançlarının tam olduğunu beyan etmiştir. Kabulde, AGİT Minsk Grubunun eşbaşkanı olan devletlerin sorumluluklarını bugüne kadar icra etmemelerinin Azerbaycan’ı bu kapsamlı harekâta mecbur bıraktığı, bu haksızlığın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından da defaatle uluslararası camiada dile getirildiği hususlarının altı çizilmiştir. Attar, TADİV olarak, geçtiğimiz günlerde Fransa’nın bu eşbaşkanlar arasından çıkarılması istikametinde Ankara’daki Fransız Büyükelçiliği önündeki mitingleri ve girişimleri hakkında bilgi arz ettiklerini de ifade etmiştir.

Attar, Türkiye’nin hemen her şehrinde kamu binaları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, sanat cemiyetleri gibi pek çok kurum kuruluşun kalbinin Azerbaycan’la attığı, buna mukabil Azerbaycan’da da evler, iş yerleri, caddelerin sokakların Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldığı yüksek bir milli ruh seviyesinin muhafazası için her platformda gayret etmeye, “Kafkas İslam Ordusu” ve “Kardaş Kömeği” anlayışını 21. Yüzyıla yakışır araç ve yöntemlerle sürdüreceklerini ifade etmiştir.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sn.İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sn. Fahrettin Altun’un hazır bulunmaları Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ‘ın kamu diplomasisi açısından da Azerbaycan ‘a karşı sergilemiş olduğu özel ilginin tezahürünü ortaya koymaktadır

Not: Hatırlatalım ki, Prof. Dr. Aygün Attar, aslen Karabağ’ın Şuşa ilinden olan, Türkiye’de yıllarca tarih sahasındaki uluslararası çalışmaları ile temayüz etmiş ve 2012-2016 yılları arasında Giresun Üniversitesi’nde Rektörlük yapmış bir isimdir.

Sevil Nuriyeva, gazetecilik faaliyeti boyunca Kafkas İslam Ordusu başta olmakla Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin tarihi birliktelik geçmişini gündemde tutan ortak değerlerden hareketle yazılarında şu ruhu daima canlı tutan önemli bir değerdir