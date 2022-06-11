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Cumhurbaşkanı Erdoğan Van Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Van'da, Valiliği ziyaret etti.

AA11 Haziran 2022 Cumartesi 21:03 - Güncelleme:
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Beşyol Meydanı'ndaki törenin ardından Valilik binasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis tören mangasını selamladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından karşılanan Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.

Erdoğan, ziyaretinde, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Balcı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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