İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğunda!

İstanbul'un raylı sistem ağı olan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla vatandaşın hizmetine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından, vatman koltuğuna geçerek metronun ilk sürüşünü gerçekleştirerek, Kayaşehir Merkez durağından Şehir Hastanesi durağına geldi.

AA9 Nisan 2023 Pazar 00:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğunda!
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katıldı.

Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde, İstanbul'un önemli bir meselesini daha çözmek için burada olduklarını kaydederek, uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattının ülkeye, şehre, ilçeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN METRONUN İLK SÜRÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından beraberindekilerle metronun ilk sürüşünü gerçekleştirerek, Kayaşehir Merkez durağından Şehir Hastanesi durağına geldi.

Metro istasyonunda Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi alan Erdoğan, ardından üzerinde ülke genelinde yapılan şehir hastanelerinin görselleri ile "Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir." sözünün yazılı olduğu duvar önünde ilk olarak tek, ardından TBMM Başkanı Şentop, Bakanlar Karaismailoğlu, Varank, Akar ve Koca, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Kabaktepe ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra metro istasyonundaki çam ve sakura ağaçlarının önünde de fotoğrafı çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.