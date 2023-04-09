Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğunda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katıldı.

Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde, İstanbul'un önemli bir meselesini daha çözmek için burada olduklarını kaydederek, uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattının ülkeye, şehre, ilçeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN METRONUN İLK SÜRÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından beraberindekilerle metronun ilk sürüşünü gerçekleştirerek, Kayaşehir Merkez durağından Şehir Hastanesi durağına geldi.

Metro istasyonunda Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi alan Erdoğan, ardından üzerinde ülke genelinde yapılan şehir hastanelerinin görselleri ile "Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir." sözünün yazılı olduğu duvar önünde ilk olarak tek, ardından TBMM Başkanı Şentop, Bakanlar Karaismailoğlu, Varank, Akar ve Koca, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Kabaktepe ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra metro istasyonundaki çam ve sakura ağaçlarının önünde de fotoğrafı çekildi.