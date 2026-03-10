İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0384
  • EURO
    51,3424
  • ALTIN
    7404.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fidan ile görüşecek! BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye geliyor
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fidan ile görüşecek! BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ramazan ayı vesilesiyle dayanışma kapsamında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüşeceği bildirildi.

AA10 Mart 2026 Salı 20:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fidan ile görüşecek! BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'ye geliyor
ABONE OL

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısında gazetecilere bilgilendirmelerde bulundu.

Dujarric, "Bildiğiniz gibi Genel Sekreter, her yıl ramazan ayı dayanışma ziyareti gerçekleştirir. Bu yıl BM Mülteciler Yüksek Komiseri ve ardından Genel Sekreter olarak görev yaptığı süre boyunca Türk halkının olağanüstü cömertliğine saygı göstermek amacıyla Türkiye'ye, başkent Ankara'ya gidecek." dedi.

Türkiye'nin şiddet ve zulümden kaçmak zorunda kalan milyonlarca insana kapılarını açtığını aktaran Dujarric, Genel Sekreter'in ziyareti sırasında Türkiye'deki mültecileri desteklemek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti.

Dujarric, "Çünkü Türkiye yaklaşık 2,5 milyon mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaparak dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birini barındırıyor, bunların arasında 2,3 milyondan fazla Suriyeli bulunuyor." diye konuştu.

Guterres'in, Türkiye'de dünya genelindeki BM personeli adına "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü"nü kabul edeceği bilgisini paylaşan Dujarric, bu ödülün "dünyanın dört bir yanında büyük acıların yaşandığı bir döneme" denk geldiğini vurguladı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in bu akşam Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkacağını, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşmeler yapacağını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.