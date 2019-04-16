Belarus ile 6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Görüşmelerimizde Türkiye ile Belarus arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri ele aldık. Geleceğe yönelik atılacak adımları değerlendirdik.

Türkiye ile Belarus 1,5 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirebilecek potansiyele sahiptir.

Belarus'ta Türk kültürüne olan ilgi memnuniyet verici. 2018 yılında 245 Belaruslu turist ülkemize geldi.

FETÖ ile mücadele de görüşmelerimizin gündemindeydi. Belarus bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmamıştır. Bu vesileyle sayın Lukaşenko'ya huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yoğun ve somut gündeme sahip Türkiye-Belarus ilişkileri sağlam temeller üzerinde gelişme göstermektedir. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.