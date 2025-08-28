İSTANBUL 28°C / 22°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Savarona yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti.

28 Ağustos 2025 Perşembe 21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Savarona yatını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti. Ziyarete ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

