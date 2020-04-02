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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun eşi Didem Taşcıoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 13:38 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 13:40
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla yayınladıkları taziye mesajında da şunları ifade etti:

"Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Hastalarına şifa dağıtırken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kıymetli Hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz.

Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu müşfik bir hekim, fedakar bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız.

Cemil Taşcıoğlu Beyefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, öğrencilerine, sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

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