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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Selman arasında Orta Doğu masası: İsrail durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 17:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Selman arasında Orta Doğu masası: İsrail durdurulmalı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İSRAİL DURDURULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, (Binyamin) Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırıyla bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.

"İSRAİL, BARIŞ ÇABALARINI BALTALAMA AMACINDA"

Uluslararası camianın Filistin'deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail'i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini vurgulayan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail'in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BÖLGENİN YENİ KRİZE TAHAMMÜLÜ YOK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgenin yeni krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesiyle çözülebileceğini kaydetti.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
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