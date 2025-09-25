Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki zirve sona erdi. İki liderin görüşme öncesi yaptığı açıklamalara göre, F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı ana gündemi oluşturdu. Görüşmenin ardından Trump, "Harika bir görüşmeydi" açıklamasında bulundu.

Tarihi zirve dünya basınında da büyük ses getirdi. İşte yabancı basında Erdoğan-Trump görüşmesinin yansımaları...

The Times of İndia: Trump-Erdoğan görüşmesi: ABD Başkanı Türkiye'den Rus petrolü alımını durdurmasını istedi; F-35 jet anlaşması gündemde

France 24: Trump, Ankara'nın ileri teknoloji F-35 uçağı satın alma isteğini görüşeceğini ve Türkiye'nin Rus hava savunma füzeleri satın alması nedeniyle uygulanan yaptırımları sona erdirmeye hazır olduğunu söyledi.

Kyiv Post: ABD Başkanı, Oval Ofis'te yaptığı görüşmede F-35 savaş uçağı anlaşmasına ilişkin iyimser bir bakış açısı sundu

BBC: Oval Ofis'teki toplantıda, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve gelişmiş F-35 savaş uçakları satma konusunda Trump iyimserliğini dile getirdi

KCRG: Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne kırmızı halı serdi.

Al Monitör: Trump, Erdoğan ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik yaptırımların 'çok yakında' sona erebileceğini söyledi

The New Arab: ABD Başkanı, Erdoğan'ı, Ukrayna ile bir barış anlaşması müzakere etmesi için Putin'e baskı yapmaya çağırdı.

The Telegraph: Trump, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılabileceğini ima etti, F-35 satışları mümkün

The Jerusalem Post: Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini ve Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçağı satışına onay verebileceğini belirtti.

Kathimerini:

ABD Başkanı Trump, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini ve ABD'den F-35 savaş uçağı satın alınmasına izin verilebileceğini ima etti.

The Wall Street Journal:

Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya ve NATO müttefikine F-35 savaş uçağı satmaya açık olduğunu belirtti.

