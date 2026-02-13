İSTANBUL 14°C / 8°C
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 5'inci yıl dönümünde eski İBB Başkanı Topbaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde andı.

AA13 Şubat 2026 Cuma 18:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet eden, görev yaptığı süre boyunca çok önemli projelere imza atan eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

