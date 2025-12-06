Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela lideri Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Maduro'ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.