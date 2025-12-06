İSTANBUL 20°C / 12°C
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela lideri Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Maduro'ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

