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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ve Kurti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ve Kurti ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
  • Kosova Başbakanı Albin Kurti

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