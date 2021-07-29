Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor

29 Temmuz 2021 Perşembe 20:09 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 20:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması çalışmalarını yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor.

Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti.

Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.