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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın BAE'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 22:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın BAE'ye gidecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dubai'de icra edilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin ilk günü, 1 Aralık'ta hitap gerçekleştirmesi, toplantı marjında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Dünya İklim Eylemi Zirvesi

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