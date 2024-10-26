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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yuvalarına kavuşan afetzede bir aileye misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem konutlarının anahtar teslim töreni sonrası afetzede aileyi yeni yuvasında ziyaret etti.

IHA26 Ekim 2024 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yuvalarına kavuşan afetzede bir aileye misafir oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, TOKİ'ye yaptırılan ve tamamlanan 29 bin 311 afet konutunun anahtar teslimi töreni Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Konutları'nda yapıldı.

SÜRPRİZ ZİYARET

Anahtar teslim töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evleri yıkılan İpek ailesini yeni yuvasında ziyaret etti. Ailenin 3 çocuğuna hediye getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti aileye büyük mutluluk yaşattı.

"ÇOK HEYECANLIYDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerini ziyaret ettiğini söyleyen Ahmet İpek, "Bugünkü misafirimiz Cumhurbaşkanımız oldu. Evimize gelip, bizi ziyaret ettiler. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Verdikleri ev çok güzel, her şey son sistem" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde misafir eden Ceylan İpek, "Baya heyecanlandık. Cumhurbaşkanımız hiç beklemediğimiz anda geldi. Kapıda görünce bir anda şok oldum, bir daha dönüp baktım. Allah razı olsun çok güzel ilgilendiler, sohbet ettik. Çok memnunuz, evin her şeyini eksiksiz bir şekilde yapmışlar. Çok güzel, çok beğendik ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler" dedi.

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