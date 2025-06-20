Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi: Allah zihin açıklığı versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ve pazar günü YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"ALLAH ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN"

"Yarın ve Pazar günü YKS'ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin."