Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi: Allah zihin açıklığı versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ve pazar günü YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yarın ve Pazar günü YKS'ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin."
Yarın ve Pazar günü YKS'ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2025
Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Allah zihin açıklığı versin.