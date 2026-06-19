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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2026 Cuma 21:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek tüm öğrencilere yürekten başarılar dilediğini belirtti.

Erdoğan, "Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında ayrıca, "Sevgili genç arkadaşlarım: Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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