Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Başkenti Berlin'de gerçekleştirdiği çalışma ziyaretini tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü.



Özel uçak "TUR" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile diğer yetkililer de yurda döndü.



BERLİN'DE GAZZE DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterdi.

Erdoğan, Başkent Berlin'deki ilk görüşmesini Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'deki katliamları, görüşmenin öncelikli gündemiydi.

İki lider önce başbaşa görüştü. Ardından heyetlerarası toplantıya geçildi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İNSAN HAKLARI İHLALİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin'deki saldırılarının sonlandırılması gerektiğini ifade etti. İnsan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemine dikkati çekti.



Erdoğan ve Steinmeier bölgede kalıcı barışın tesisi için iki devletli yapının tek çözüm yolu olduğu konusunda mutabık kaldı. Liderler, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması adına birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Almanya Başbakan Olaf Scholz ile de bir araya geldi.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Erdoğan ve Scholz, basın toplantısının ardından başbaşa görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci de kapsamlı olarak değerlendirildi