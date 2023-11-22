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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak 'TUR' ile Ankara'ya geldi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 00:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.

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