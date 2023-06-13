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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ardından Azerbaycan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü.

AA13 Haziran 2023 Salı 18:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin ardından yurda döndü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından "TC-TUR" uçağıyla saat 18.18'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Ankara'ya geldi.

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