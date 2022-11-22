Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasını açtı

Erdoğan, "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"nin ardından yeni yapılan Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Artvin'in Yusufeli ilçesinde belediye binasının açılışının ardından hediye takdim edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KENDİSİNİ DAVET EDEN VATANDAŞI ZİYARET ETTİ

Belediye binasının açılışını yapan Erdoğan, binayı gezerek, ilgililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini davet eden bir vatandaşın evine gitti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kendisine ikram edilen çayı içti.