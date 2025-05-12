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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AA12 Mayıs 2025 Pazartesi 20:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye'nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi.

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