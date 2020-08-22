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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den doğal gaz keşfi sonrası Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler değerlendirilirken, Zelenskiy Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:50 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:01
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alınarak, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Zelenskiy görüşmede, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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