Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Zonguldak ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi. Karadeniz gazının devreye alındığı törende Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı bir hediye verdi. Türkiye Yüzyılı saatinde Togg, SİHA, İHA, Karadeniz gazı gibi yerli ve milli eserlerle projeler yer alıyor. Türkiye Yüzyılı'na özel hazırlanan saatin kutusunda ise "Yaktığın ateş hiç sönmeyecek" ifadeleri yer aldı. Hediye edilen saatin 2023 yılını temsilen 20.23'e ayarlandığı görüldü. Başkan Alan, Türkiye Yüzyılı'nın kutlandığı 2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle bir anlamlı hediyeyi vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tasarımı ve üretimi Zonguldak merkezli Sima Yapım tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı saati, Zonguldak halkı tarafından büyük ilgi görmüştü.