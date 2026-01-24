İSTANBUL 12°C / 8°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın usulü karşılama! Develer alanda
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın usulü karşılama! Develer alanda

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da yapacağı toplu açılış tören alanına develer eşliğinde kalabalık bir grup ile geldi.

24 Ocak 2026 Cumartesi 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aydın usulü karşılama! Develer alanda
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da başta Şehir Hastanesi olmak üzere toplu açılış töreni gerçekleştirecek.

Atatürk Kent Meydanında yapılacak olan yılın ilk açılış törenine katılmak için şehrin dört bir yanından vatandaşlar gelmeye başladı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış yapacağı tören alanına develer eşliğinde kalabalık bir grup ile geldi.

Adnan Menderes Bulvarında develer eşliğinde miting alanına gelen Başkan Kaya, vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Kaya, "2026 yılının ilk ziyaretini Cumhurbaşkanımız Aydın'a yapıyor. Cumhur İttifakı İncirliova olarak tam kadro bu programa katılıyoruz. Partili partisiz herkes burada. Develerle geldik.

İnşallah Cumhurbaşkanımızı güzel bir şekilde karşılayacağız. Develer bizim Aydın'ın en büyük kültürü. Devecilerin sesini duyurmak istedim. Kendimizi anlatacağız. İnşallah güzel haberlerle döneceğiz. Aydın'a yapılan hizmetler için teşekkür ederiz" dedi.

Popüler Haberler
