İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2025 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçekli karşılama: Güney Afrika'da G20 maratonu
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçekli karşılama: Güney Afrika'da G20 maratonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geldi. Burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a coşkulu bir karşılama yapıldı ve çiçek takdim edildi.

AA21 Kasım 2025 Cuma 19:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçekli karşılama: Güney Afrika'da G20 maratonu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer karşıladı.

Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve marjında yarın iki ayrı oturuma katılması, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğinde yer alması bekleniyor.

Türkiye'nin G20 ülkelerine ihracatı 100 milyar doları aştı

ABD'den G20 kararı: Zirveye katılmayacak

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.