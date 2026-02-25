Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
#NiceYıllaraReis ❤️ @RTErdogan pic.twitter.com/I347PqeOx1— AK Parti (@Akparti) February 25, 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetleri ile çocukluğundan bugüne geliş sürecinin ve aile üyelerinin de yer aldığı video klip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevenlerinin beğenisine sunuldu.
Şarkının sözleri şöyle:
"Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu
Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu
Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın
Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın
Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez
Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez
Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez
Nice yıllara Reis
Yıllar yorgun düşse de sen hiç yorulmadın ki
Fırtınalar kopsa da asla durulmadın ki
Mazlumun gür sesisin dertlerin çaresisin
Titretir hainleri o gürleyen nefesin
Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez
Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez
Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez
Nice yıllara Reis"
ADALET BAKANI GÜRLEK, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, millet iradesini her şeyin üstünde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."
SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından, "Aşkınan koşan yorulmaz." başlığıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
"Eser siyasetiyle imkansız denilen projeleri birer birer gerçeğe dönüştüren, ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin refahı ve ülkemizin bekası için birlikte yürüyeceğimiz nice yıllara, nice kutlu zaferlere."