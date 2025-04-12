İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2025 Cumartesi / 14 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzurum daveti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberindeki heyetle birlikte, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinlikleri kapsamında, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan resmi açılış töreni ve Palandöken Ekonomi Forumu'na katılımı amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Erzurum'a davet etti.

IHA12 Nisan 2025 Cumartesi 10:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzurum daveti
ABONE OL

Erzurum 26 Nisan Cumartesi günü iki büyük ve stratejik programa ev sahipliği yapacak. Palandöken Ekonomik Forumu Açılışı ve EİT 2025 Erzurum - Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve EİT 2025 Erzurum Koordinatörü Muharrem Çığlık; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, bu anlamlı güne bizzat davet ettiler.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, konu il ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle; Erzurum'un ekonomik ve turizm vizyonu daha da pekişecek, Şehrimizin potansiyeli uluslararası düzeyde hak ettiği yeri bulacaktır. Bu tarihi günün; Erzurum'umuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

  • Erzurum Valisi
  • EİT 2025
  • Palandöken Ekonomi Forumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.