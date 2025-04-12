Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzurum daveti

Erzurum 26 Nisan Cumartesi günü iki büyük ve stratejik programa ev sahipliği yapacak. Palandöken Ekonomik Forumu Açılışı ve EİT 2025 Erzurum - Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve EİT 2025 Erzurum Koordinatörü Muharrem Çığlık; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, bu anlamlı güne bizzat davet ettiler.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, konu il ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle; Erzurum'un ekonomik ve turizm vizyonu daha da pekişecek, Şehrimizin potansiyeli uluslararası düzeyde hak ettiği yeri bulacaktır. Bu tarihi günün; Erzurum'umuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.