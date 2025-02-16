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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden doktorun evinde ve aracında cephanelik bulundu

Üsküdar'da bir doktor, hastalara biber gazı sıkıp elektro şok cihazıyla korkuttu. Bununla kalmayıp personele silah gösteren doktorun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği ortaya çıktı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorun evinde ve aracında adeta küçük bir cephanelik tespit edildi.

AA16 Şubat 2025 Pazar 20:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden doktorun evinde ve aracında cephanelik bulundu
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Şubat'ta Üsküdar Devlet Hastanesi'nde, personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen doktor hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerinden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor O.K.K'yi gözaltına aldı.

EVİNDE VE ARACINDA CEPHANELİK

Şüpheli doktorun ikametinde ve aracında yapılan aramada, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen O.K.K, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

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