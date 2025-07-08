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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Provokatif fenomen Basel'e gereği yapıldı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Provokatif fenomen Basel'e gereği yapıldı!

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan 'Basel' rumuzlu Bekir Aslan, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Aslan'ın benzer nitelikte birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

IHA8 Temmuz 2025 Salı 23:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Provokatif fenomen Basel'e gereği yapıldı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Bekir Aslan hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Aslan, soruşturma kapsamında ikametinin önünde gözaltına alındı.

Öte yandan Bekir Aslan'ın 3 adet "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet", 4 adet "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", 1 adet "Cumhurbaşkanına hakaret", 1 adet "nefret ve ayrımcılık", 1 adet "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydının bulunduğu öğrenildi.

  • basel
  • bekir aslan
  • cumhurbaşkanı erdoğan

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