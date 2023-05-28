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Zafer sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti

28 Mayıs 2023 Pazar 19:24 - Güncelleme:
Zafer sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Şentop'un açıklaması şöyle:

Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir.

Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun.

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