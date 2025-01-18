Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayserispor forması hediye edildi

AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; partisinin programının ardından Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. Düzenlenen programda sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Nurettin Açıkalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 38 sırt numaralı Kayserispor forması hediye etti.

Başkan Nurettin Açıkalın yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayserispor'a göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim" dedi.