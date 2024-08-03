Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizdi: Aslan gibi karşılarına dikildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramadan önce Filistinlilere destek için yaptığı çağrı doğrultusunda, Filistin'e Destek Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları Ayasofya Meydanı'nda "Şehit Heniyye'den Son Çağrı" eylemi gerçekleştirdi.



Yaklaşık 200 bin kişi Ayasofya Meydanı'nda toplanırken İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), Gazze Dayanışma Platformu ile Özgür Kudüs Platformu'nun da yer aldığı etkinliğe, çeşitli gönüllü gruplar ve öğrenci kulüpleri de destek verdi.

Sahneden yapılan duyuruda, eyleme yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı belirtildi.

- KALABALIK MEYDANDAN CADDE VE SOKAKLARA TAŞTI



Vatandaşların bir araya geldiği mitingde kalabalık, Ayasofya Meydanı'ndan çevredeki cadde ve sokaklara taştı.

Programda, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yer aldı.

- "ÜMMETİN BİRLEŞMESİNİN VAKTİ GELMEDİ Mİ?"



Burada konuşan Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi rahmetle yad etti, davalarının bugün Hamas'ın ve tüm ümmetin omuzlarında devam ettiğini söyledi.

Nassar, İsrail'e bir mesajı olduğunu belirterek, "Sanmayın ki İsmail Heniyye'yi şehit etmekle, Gazze'deki mazlumları katletmekle direnişi bitireceksiniz. Bu direniş bitmeyecek. Çünkü Filistin davası Allah'ın kitabından bir ayettir, bu dava Resulü Zişan'ın hadislerinden bir hadistir. Bu dava İslam baki olduğu sürece devam edecek ve bu ümmetin omuzlarında yürüyecek çünkü bu dava Sultan Abdülhamid'in davasıdır. Bu dava her bir Müslüman'ın davasıdır." diye konuştu.

İsrail'le birlikte tüm dünyaya da bir mesajları olduğunu dile getiren Nassar, şöyle devam etti:

"Biz Gazzeliler, Filistinliler, bir ağacın kök saldığı gibi o toprağa kök salmışız, kimse bizi oradan çıkaramaz. Bu dava bu omuzlarda yükselecek. İsmail Heniyye evlatlarını, torunlarını bu yolda feda etti. Yetmedi bu davanın erleri, bu davanın liderleri, ailelerini feda etti, kendi tertemiz kanları bu yolda feda oldu. Bunu gören bizler, o topraklarda kök salmaya devam edeceğiz. Bizi kimse oradan çıkaramayacak.''

Nassar, Gazze'den, Filistin'den tüm Türkiye'ye selam getirdiklerini belirterek, "İşte o yiğit Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in dimdik yanında durdu. Herkes 'Hamas bir terör örgütü.' derken, o bir aslan gibi karşılarına dikildi ve 'Hamas bir direniş hareketidir, Hamas vatanını savunan mücahitlerdir.' dedi. İşte onun için biz sizlere Gazze'nin, Filistin'in selamını getiriyor, her birinize teşekkür ediyoruz." dedi.

Tüm İslam alemine de bir mesajı olduğunu kaydeden Nassar, "Yetmedi mi? Artık birleşmenin vakti gelmedi mi? Bu zulmü kaldırmak için bir dönem nasıl Selahaddin Eyyubi ümmeti birleştirdiyse, o zaman nasıl bu zulmü ümmet kaldırdıysa, bugün de aynı o şekilde sancakların, bayrakların Filistin'e doğru yükselip ümmetin birleşmesinin vakti gelmedi mi?" diye konuştu.

Nassar, kendilerinin bu davaya gönül vermiş Hamas Hareketi olarak söz verdiklerini, yollarından dönmeyeceklerini vurgulayarak, "Bu yolda asla taviz vermeyeceğiz, Sultan Abdülhamid Han nasıl bir zerre toprak için taviz vermediyse, biz de aynen öyle yapacağız. Şeyh Ahmet Yasin'in yolunda yürüyeceğiz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak. Onlara vefalı olacağız ve asla bu yoldan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "BUGÜN ŞEHİT HENİYYE'NİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN AYASOFYA MEYDANI'NI DOLDURDUĞUMUZ GÜNDÜR"



Filistin'e Destek Platformu Başkanı Ali Yalçın da bugün acılarının arşa ulaştığı, öfkelerinin kınından taştığı, bıçağın kemiğe dayandığı gün olduğunu söyledi.

Yalçın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi anarak,"Bugün şehit Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek için küresel eylem çağrısına uyarak Ayasofya Meydanı'nı doldurduğumuz gündür. Türkiye'nin 81 meydanından sesimizi yükselttiğimiz, mazlumların yanında, zalimin karşısında olduğumuzu bir kez daha haykırdığımız gündür." diye konuştu.

Bazı şeylerin adının doğru konulması gerektiğini dile getiren Yalçın, "İsrail, Nazi rejimidir, bu rejimi kuranlar soykırımcı ABD ve Hitler artığı sömürgeci Avrupa'dır. ABD ve Avrupa, soykırımın destekçisi değil bizzat kendisidir, failidir." dedi.

Yalçın, özgürlük ateşinin söndürülebileceğinin zannedildiğini kaydederek, "Direniş şuurunu bitireceklerini sanıyorlar oysa direniş dünyanın her tarafına yayılıyor ve her meydan Ayasofya Meydanı gibi direniş meydanı elhamdülillah. Bugün milyonlarca Filistinli, milyarlarca Müslüman meydanlarda. Bugün Heniyye'nin küresel eylem çağrısına uyan insanlar, onur ve haysiyete sahip çıkmak için meydanlardan sesini yükseltiyorlar. 'Canımız, kanımız, ailemiz, çocuklarımız, evlerimiz Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye feda olsun.' diyorlar. Bu inancı taşıyan bir toplum yenilebilir mi?" şeklinde konuştu.

İstanbul'da ve dünyanın pek çok noktasında meydanlara Filistin davasına, insan onur ve haysiyetine sahip çıkmak için geldiklerine vurgu yapan Yalçın, İstanbul'dan, Ayasofya Meydanı'ndan Filistin direnişini selamladı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ezgi ile marşlar okunurken, aile üyelerinin çoğu Gazze'de yaşayan Muhannad Abu Ubeyd adlı çocuk da bir konuşma yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay'ın duasıyla biten programda bazı vatandaşlar akşam namazını kılmak üzere Sultanahmet Camii ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yöneldi.

Yürüyüş nedeniyle tramvay seferlerinin durdurulduğu bölgede, katılımcılar alandan yaya olarak ayrıldı.

Emniyet güçleri bazı yabancı zincir restoranların önünde güvenlik önlemi alırken, kalabalıktan bazıları bu restoranların önünde ıslık çalarak protestoda bulundu.