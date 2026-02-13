İSTANBUL 16°C / 8°C
13 Şubat 2026 Cuma
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli... Boğaziçi'nde karanfillerle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldiği alanda karanfillerle karşılandı.

13 Şubat 2026 Cuma 16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli... Boğaziçi'nde karanfillerle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere üniversitenin Güney Kampüsü'ne gitti.

"GENÇLİK SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Burada kalabalık öğrenci grubu tarafından karşılanan Erdoğan'a bazı öğrenciler "Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Öğrencilerden bazıları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracının üzerine karanfil bıraktı.

ERDOĞAN ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Aracından inerek bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi.

Karşılamanın ardından Erdoğan, öğrenciler ve protokol üyeleri ile birlikte programın gerçekleştirildiği salona doğru yürüdü.

"ONLAR BİR AZINLIK"

Bu sırada bir öğrenci Erdoğan'a, "Burada yüzlerce öğrenci arkadaşımız var, her biri sizi karşılamak için burada. Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?" diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i işaret etti.

Video yükleniyor...

