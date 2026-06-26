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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli! Sakarya'da karanfillerle karşılandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Sakarya'nın Sapanca ilçesine geldi.

AA26 Haziran 2026 Cuma 20:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli! Sakarya'da karanfillerle karşılandı
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İstanbul'dan Sapanca'ya helikopterle gelen ve burada AK Parti yöneticilerince karşılanan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile toplantının yapılacağı otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişi sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Erdoğan'ın yarın saat 10.30'da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

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