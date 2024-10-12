İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2024 Cumartesi / 9 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3054
  • EURO
    37,5445
  • ALTIN
    2928.22
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli! Vatandaştan yoğun ilgi gösterdi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli! Vatandaştan yoğun ilgi gösterdi

Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaştan yoğun ilgi gösterdi. Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı.

IHA12 Ekim 2024 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli! Vatandaştan yoğun ilgi gösterdi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar ise Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönüş yaptı. Gün içerisinde Vahdettin Köşkü çalışma ofisine gitmek için Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye-Sırbistan İş Forumu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimiz rekor kırdı

Başkan Erdoğan sinyali verdi

Başkan Erdoğan provokasyon peşinde koşanları uyardı: Bedelini ağır öderler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Yoğun İlgi
  • Oyuncak Dağıtımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.