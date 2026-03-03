İSTANBUL 10°C / 4°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sırrı Süreyya Önder'le çekilen bir fotoğrafı takdim edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Erdoğan'ın geçen yıl düzenlenen iftar programında çekilen bir anı fotoğrafını takdim etti.

AA3 Mart 2026 Salı 22:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen milletvekilleriyle iftar programına katıldı.

Programın bir bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, bazı kabine üyeleriyle TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı arkasındaki odaya geçti.

Kurtulmuş, burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçen yıl düzenlenen iftar programında merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Erdoğan'ın bir arada olduğu fotoğrafı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf için TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diledi.

