Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında aranan FETÖ'cü yakalandı
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği gerekçesiyle aranan eski astsubay A.Ö. Eskişehir'de yakalandı.
- AA
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAK timine mühimmat verdiği gerekçesiyle aranan eski astsubay A.Ö. Eskişehir'de yakalandı.
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