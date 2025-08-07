İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,614
  • EURO
    47,4183
  • ALTIN
    4419.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit içerikli sözler sarf etmişti! Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit içerikli sözler sarf etmişti! Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit içerikli sözler sarf etmişti! Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesi talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, kanala erişim engeli getirilmesine ve içeriklerin yayından kaldırılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

YARGILANMASINA 3 EKİM'DE BAŞLANACAK

Soruşturma kapsamında 21 Haziran'da gözaltına alınan Altaylı, aynı suçtan tutuklanmıştı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenmişti.

Fatih Altaylı'nın yargılanmasına 3 Ekim'de başlanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.