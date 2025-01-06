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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler: Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Hatay'da bulunan sınır kapılarından Suriyeliler, memleketlerine dönüşlerini sürdürüyorlar. Savaştan kaçıp 9 yıl sonra ülkesine dönen Suriyeli Tarık Muhammed, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkın çok teşekkür ederim” dedi.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler: Suriyelilerin dönüşü sürüyor
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Suriye'de 13 yıl süren iç savaşından ardından muhalif güçler, 61 yıllık bas rejimine son vermişti. Ülkelerinde savaşın son bulmasıyla savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yeniden ülkeye dönmeye başladılar. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler, umutla ülkelerine dönüyorlar.

"AHMED EŞ - ŞARA, SURİYE'Yİ AVRUPA GİBİ YAPACAK"

2015 yılında Türkiye'ye 3 kişi gelip, 9 yıl sonra 7 kişilik ailesiyle ülkesine dönen Tarık Muhammed, "Ben Suriye'den 2015 yılında geldim ve Elazığ'da yaşıyordum. Benim aile önceden 3 kişiydik şimdi ise 7 kişiyiz. 9 yıldır Elazığ'da yaşadım. Ülkemize döneceğiz. Kimse keyfi için Türkiye'ye gelmedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkın çok teşekkür ederim. Esad zalimdi ve her zalimin sonu var. Haberlerde herkes Esad'ı ve hapishaneyi gördü. Her insan dışarda kral gibi yaşasa da vatanını özlüyor ve rahatsız oluyor. Ben Halep'te yaşayacaktım ama evimiz hasar aldı ve kimse evde duramaz. Anne, baba, kardeş hepsi İdlib'te herkesi oraya götüreceğim. Türk milletinin iyisine çok teşekkür ederim ve Allah razı olsun. Her ülkenin iyisi ve kötüsü var. Ben Suriye'de ziraat işi yapıyordum şimdi Türkiye'de ise hem ziraat işi ve hem de kaynakçılık işi yapıyorum. Bizim ev kiraydı ve arabamız yoktu. Suriye inşallah eski günlerine dönecek. Ahmed Eş - Şara, Suriye'yi Avrupa gibi yapacak" ifadelerini kullandı.

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