Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Van'da sevgi seli! Gözyaşlarını tutamadılar

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda toplu açılış programına katıldı.

Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesimi sırasında 3 küçük kız çocuğu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma fırsatı buldu. Cumhurbaşkanı'na sarılan Ayşegül Oflas isimli kız çocuğu, mutluluktan göz yaşlarına hakim olamadı.

"HAYATIMDA BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM"

Sevincini gözyaşlarıyla anlatan Ayşegül Oflas, sevinç dolu olduğunu, Cumhurbaşkanıyla görüşme hayali olduğunu ve bu hayalinin de gerçekleştiğini belirtti. Böyle bir şey olacağını tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Oflas, "Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım. Çok mutluyum, çok. Cumhurbaşkanını mutluluktan duymadım. Onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksil etmesin" dedi.

Rümeysa Gümüşlü isimli kız çocuğu da Cumhurbaşkanını gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.