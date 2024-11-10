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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum' mesajını paylaştı.

10 Kasım 2024 Pazar 11:58 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla bir mesaj paylaştı:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.

Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum."

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