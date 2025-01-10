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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 22:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Zor şartlara aldırmadan fedakârca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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