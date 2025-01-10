Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Zor şartlara aldırmadan fedakârca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum" dedi.
Zor şartlara aldırmadan fedakârca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2025
Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. pic.twitter.com/kthAsBrXQy
Erdoğan ayrıca, "Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.