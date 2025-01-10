Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Zor şartlara aldırmadan fedakârca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Zor şartlara aldırmadan fedakârca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum.



Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. pic.twitter.com/kthAsBrXQy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2025

Erdoğan ayrıca, "Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.