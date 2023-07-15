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Başkan Erdoğan: Darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, 'Darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum' ifadesini kullandı.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 15:34 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: Darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Türk bayrağı görseli ile 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankı etkisiz hale getiren vatandaşların bulunduğu fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.

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