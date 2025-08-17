Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Acısını halen yüreğimizde hissediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nin 26. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz... Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."