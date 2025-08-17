İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Acısını halen yüreğimizde hissediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz' paylaşımını yaptı.

HABER MERKEZİ17 Ağustos 2025 Pazar 12:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nin 26. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz... Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

