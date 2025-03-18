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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''18 Mart Şehitleri Anma Günü'' mesajı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum.' dedi.

HABER MERKEZİ/AA18 Mart 2025 Salı 12:57 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''18 Mart Şehitleri Anma Günü'' mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden "Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer" dizelerine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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