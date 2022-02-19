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Başkan Erdoğan: Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 26 Şubat Cumartesi günü açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan, 'Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.' dedi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 16:17 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 16:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Telefon görüşmesinde gençlere seslenen Erdoğan, 'Bütün arkadaşlara tüm kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ve ben başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum.' ifadelerine yer verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • 1915 Çanakkale Köprüsü
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