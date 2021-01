20 Ocak 2021 Çarşamba 13:44 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:09

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, 2023 seçimlerine yönelik mesaj vererek, "2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla çıkacağız, çünkü biz Cumhur İttifakıyız. Çünkü biz AK Parti'yiz. Çünkü biz milletin bağrından çıkmış ve sadece millete borcu olan bir hareketiz. Bu süreçte çok daha fazla fedakarlık bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bugünkülerle birlikte 42 il kongremizi tamamlıyoruz. Milletimiz, girdiğimiz her zorlu mücadelede, 15 Temmuz'da olduğu gibi yanımızda yer alarak destek ve cesaret vererek her daim vefasını gösterdi. Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Belde, il, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları yönetimlerine vazifelerine devam eden kardeşlerimizin yanında yeni görev üstlenen kardeşlerim de var. Bundan sonra kongrelerde aynı şekilde görev değişiklikleri mutlaka olacaktır. Kuruluşundan bugüne tüm teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerime teşekkür ediyorum. AK Parti, 83 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayacak gönül genişliğine sahip bir partidir.

"TEK PARTİ FAŞİZMİNE HALA ÖZLEM DUYANLAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Türkiye bugünlere kolay gelmedi. 1000 yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği ve azmi, kanı vardır. Mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktur. Hala bize bu vatanı yakıştıramayanlar olduğunu biliyoruz. Milletimizi Çanakkale'de silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hala hazmedemeyenler olduğunu biliyoruz. Ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, gaspla kendilerine takdimini bekleyenler kusura bakmasınlar, daha çok beklerler. AK Parti'nin Türkiye'yi 18 yılda demokrasi ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları da biliyoruz.

Getirdiğimiz hizmetlerden hayatının her alanında, her an faydalanmayan tek bir kişi bulamazsınız. Tuzakları bozarak büyük Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz. Yıllarca iktidarı perde gerisi senaryolarla kendilerine biçilen rollerle elde etmeye çalışanların millet düşmanlığının nedeni işte budur. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak, milli irade üstünlüğünü tahkim ederek bu yolu tamamen kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan kimseye ülkenin yönetimi teslim edilemez. Biz, milletimizin karşısına, 18 yıllık hizmet ve eser müktesebatımızla çıkıyoruz. 2023 hedeflerimizle çıkıyoruz.

Şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Yalan ve iftira üzerine kurulu polemiklerle ülkenin vaktini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır. Yalanlarını ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız.

Bunları kendi karanlıkları ile baş başa bırakıyoruz. Bu hafta sonu Diyarbakır'da 3 barajın ve bir içme suyu tesisin açılışını, İstanbul'da bir fırkateynimizin denize indirme törenini, Elazığ'da deprem konutlarının anahtar teslimini yapacağız. Hep birlikte sonuna kadar milletimize hizmet için çalışmayı sürdüreceğiz.

2023 SEÇİMLERİ MESAJI

2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla çıkacağız, çünkü biz Cumhur İttifakıyız. Çünkü biz AK Parti'yiz. Çünkü biz milletin bağrından çıkmış ve sadece millete borcu olan bir hareketiz. Bu süreçte çok daha fazla fedakarlık bekliyorum.