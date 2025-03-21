Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 21 Mart Nevruz Bayramı paylaşımı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimizde ve kültürümüzde önemli yer tutan, baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan nevruzun yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ve komşularımızın 21 Mart Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Tarihimizde ve kültürümüzde önemli yer tutan; baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan nevruzun yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum.



Gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ve komşularımızın 21 Mart Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Q75WGrN3EM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2025