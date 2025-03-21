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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 21 Mart Nevruz Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gönül ve kültür coğrafyasındaki tüm soydaşlarının, kardeşlerinin ve komşularının 21 Mart Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

AA21 Mart 2025 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 21 Mart Nevruz Bayramı paylaşımı
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimizde ve kültürümüzde önemli yer tutan, baharın, bolluğun, bereketin bayramı olan nevruzun yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ve komşularımızın 21 Mart Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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